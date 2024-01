Festival di Sanremo: fine del binomio Biancheri-Amadeus, Davide ci scrive per ringraziarli

Un nostro lettore, Davide, ci ha scritto dopo aver letto sul nostro giornale della fine del binomio Biancheri-Amadeus:

“Mi sento di doverli ringraziare per il lustro che entrambi hanno dato al Festival e alla città tutta, compresi i ‘no-Festival’ miei concittadini che sono sempre troppo numerosi a parere mio, visto che qui si campa di tutto ciò che è legato ad arrivi in città, turistici e non. Ebbene gli ultimi 10 Festival, dai 3 di Conti in poi è stato un crescendo (eccetto il 2021 per la pandemia), che ha portato economia reale alla città e anche a coloro che non guadagnano direttamente con la kermesse, perché è ‘tutto un giro’ si dice appunto. Ora l'eredità è pesante per chi viene dopo questo binomio, e a chi si lamenta sempre e comunque auguro che cotanta economia data dal Festival nell'ultimo decennio non sia destinata ad una brusca frenata con i prossimi cambiamenti”.