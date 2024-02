Il Festival non è solo all'Ariston, Sanremo si accende con 'Tra palco e città': “Tutti trovano un motivo per esserci”

È ormai un mantra delle ultime edizioni: il Festival non è più uno spettacolo esclusivo per il pubblico del Teatro Ariston e per la televisione. Esce dalla sua 'casa' naturale per abbracciare tutta la città, per le strade e per le piazze.

Rai e Comune di Sanremo hanno messo a punto anche quest'anno “Tra palco e città”, il contenitore di eventi griffati Festival che hanno come centro lo stage di piazza Colombo ma non solo: dalla nave Costa Crociere al Forte di Santa Tecla passando per il glass di Fiorello e le location che ospiteranno tutti gli eventi che accompagneranno la kermesse nella settimana più importante della televisione nazionale.

L'edizione 2024 di “Tra palco e città” è stata presentata nella sala Biribissi del Casinò di Sanremo dall'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Gian Paolo Tagliavia, e dal direttore trade marketing e iniziative speciali di Rai Pubblicità, Antonella Di Lazzaro, insieme al sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e all'assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi.

“Abbiamo creato un gruppo che in questi anni ha fatto un cammino importante - ha esordito il sindaco Alberto Biancheri - siamo partiti con il palco e, passo dopo passo, ci siamo diffusi in città, dal mare al green carpet. Il Festival è all’interno dell’Ariston, ma in città si vive qualcosa di unico. A volte mi dicono che vendo la città alla Rai, ma cosa vendo? Facciamo crescere il Festival, diamo la possibilità di viverlo alle decine di migliaia di persone che arriveranno. Un sogno che va coltivato per farlo crescere. Ricordiamo anche che buona parte delle piante del green carpet saranno poi piantate in città. C’è una grande attenzione all’ambiente. C'è sempre un po' di ansia quando inizia il Festival, ma lavoriamo a testa bassa anche per il futuro della città e non dimentichiamo mai quanto vale per la promozione del territorio”.

“Tengo molto a essere qui a Sanremo, nel corso degli anni abbiamo costruito qualcosa di cui vale la pena andare fieri per tutte le cose che vediamo - ha aggiunto Gian Paolo Tagliavia - di tutte le immagini bellissime che ho raccolto, quelle che ho ancora in testa sono le famiglie che la domenica dopo la finale, a Festival finito, vengono in città per vedere. Abbiamo creato un modello che è cresciuto nel corso degli anni, come dovrebbe essere la collaborazione tra pubblico e privato. Mettiamo in comunicazione degli investitori e li mettiamo nelle condizioni di fare degli investimenti che ritornino immediatamente alla cittadinanza e al Comune. È la migliore delle integrazioni possibili, tutti danno qualcosa e tutti lavorano affinché il Festival possa uscire dall'Ariston. Tutti trovano un motivo in più per venire in città e i numeri sull'indotto ci danno ragione. Sanremo è una cosa importante che va fatta al 101%. Siamo convinti che sarà una bella settimana”.

“L'aspettativa dell'amministrazione era che il Festival si vivesse in città e che la città vivesse il Festival - ha proseguito l'assessore Giuseppe Faraldi - tutto questo è un risultato importante che fa sì che la nostra città cambi in questo periodo. Qualche anno fa si parlava di dopofestival, siamo arrivati al doppiofestival: uno dentro l'Ariston e uno fuori dall'Ariston. Tante location che ospitano nomi che non sfigurerebbero in qualsiasi programmazione festivaliera. Con Costa abbiamo costruito un rapporto che ha portato a una serata in più, quella dell'apertura con i fuochi piromisicali e la nave ormeggiata in rada. Una serata che si chiuderà con una sorpresa. Inoltre installazioni luminose sempre grazie a Costa e al Politecnico di Milano”.

“Riutilizzeremo le piante del green carpet - ha concluso Sara Tonegutti, assessore al Verde Pubblico del Comune di Sanremo - saranno sistemate in piazza Colombo e in via Asquasciati nelle due aiuole laterali con altre varietà. I fiori sono sempre tra i protagonisti sia all'interno che all'esterno dell'Ariston, gli steli che verranno dati durante la manifestazione sono circa 10 mila, una promozione fortissima per il nostro territorio. Sanremo è sì la Città della Musica, ma anche la Città dei Fiori”.

Le novità di quest'anno partono dal Teatro Ariston dove Rai Radio 2, la radio ufficiale del Festival di Sanremo 2024, trasmetterà in diretta anche dal negozio OVS, a ridosso del green carpet in via Matteotti oltre che dal Box Studio in piazza Borea d'Olmo e dalla Blue Room nel backstage dell'Ariston.



Il green carpet, un progetto di Rai e Rai Pubblicità, in collaborazione con il Comune di Sanremo, vedrà anche quest'anno Eni con Enilive e Plenitude come partner principale. Un cammino lungo 300 metri che attraverserà il cuore della città collegando le principali aree della manifestazione a partire dal Teatro Ariston. A cura di Sanremopiante di Domenico Scognamiglio e con la collaborazione della progettista del verde Francesca Benza, sarà realizzato con manto erboso naturale e arricchito da arbusti tipici del territorio ligure, che al termine della kermesse verranno riutilizzati per rendere ancora più verdi alcune zone della città. Il carpet accoglierà personalità e maestranze per tutta la settimana della kermesse e ospiterà la tradizionale passerella dedicata all'attesissima sfilata dei cantanti in gara lunedì 5 febbraio. Inoltre, il Forte Santa Tecla ospiterà il saluto alla stampa in cui Eni con Enilive e Plenitude porteranno l'energia di due artiste eccezionali: Laura Marzadori, primo violino della Scala di Milano, e Sarafine, cantautrice e produttrice musicale vincitrice di X-Factor 2023, in un duetto magico e inaspettato.

Questo incontro di energie anticiperà quello che Eni con Enilive e Plenitude racconteranno a tutto il pubblico durante ciascuna serata del Festival di Sanremo 2024. All'esterno del Forte, per tutta la durata del Festival, Eni con Enilive e Plenitude saranno presenti con un'installazione interattiva in cui i visitatori avranno l'opportunità di sperimentare come ogni gesto possa dare vita a diverse forme di energia.

La musica e la magia del Festival usciranno dal Teatro Ariston e arriveranno in piazza Colombo, sede del Suzuki Stage, il grande palcoscenico aperto al pubblico che animerà la piazza per tutta la settimana. Cinque i grandi artisti che si esibiranno dal martedì al sabato in collegamento con l'Ariston in quest'ordine: Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai. Ogni sera il djset del di Massimo Alberti, con le sue iconiche playlist, terrà compagnia al pubblico presente in piazza prima dell'inizio del Festival mentre l'intrattenimento serale sarà condotto da Pierpaolo Pretelli e del maestro Agostino Penna. Il pomeriggio invece il Suzuki Stage ospiterà Area Sanremo in compagnia di Marco Carrara. Novità assoluta per l'edizione del 2024 sarà l'accensione del Suzuki Stage sabato 3 febbraio, alle 19, celebrata con uno spettacolo degli Urban Theory seguito dallo show di di Massimo Alberti.

Torna anche il palcoscenico sul mare del Festival di Sanremo, con Costa Smeralda. A bordo della nave si esibiranno quattro grandi artisti italiani e internazionali, in collegamento in diretta con il Teatro Ariston: Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D'Agostino. Anche per l'edizione del 2024, Costa Crociere parteciperà all'evento inaugurale organizzato dal Comune di Sanremo, in programma nella serata di domenica 4 febbraio: un emozionante show di luci e musica, che prevede uno spettacolo pirotecnico musicale, un light show della nave, tre installazioni luminose del Politecnico di Milano ispirate alle canzoni di Sanremo legate al viaggio, e una grande sorpresa finale. La presenza di Costa Smeralda rappresenta, inoltre, un'opportunità per incrementare ulteriormente il turismo a Sanremo: infatti, come lo scorso anno, la nave ospiterà a bordo dei passeggeri che potranno scendere nella Città dei Fiori, in autonomia o tramite escursioni guidate, alla scoperta del territorio.

Torna per il secondo anno consecutivo Sephora in qualità di make-up partner del Festival e porterà i suoi brand partner esclusivi dietro le quinte del Teatro Ariston, dove verranno creati i look che accompagneranno artisti e ospiti sul palcoscenico più importante di Italia. Sephora sarà inoltre presente presso il Forte Santa Tecla con un beauty bar dove i suoi make-up artist realizzeranno look esclusivi per il pubblico della mostra dedicata alla storia della televisione e della radio.



VeraLab, skincare partner del Festival di Sanremo, torna quest'anno con una novità assoluta a piazza Pian di Nave: una ruota panoramica alta 25 metri per accogliere il pubblico e regalare un giro con vista mozzafiato sul lungomare della città dei fiori. L'inaugurazione è prevista per lunedì 5 febbraio alle 17 in compagnia di ospiti e amici di VeraLab, pronti a dare il via all'intrattenimento e alla scoperta dei prodotti più significativi del brand. La ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 18.30 e nell'area accoglienza sarà possibile partecipare a giochi e intrattenimenti.

Pian di Nave ospiterà anche Ciobar che sarà presente per tutta la durata della manifestazione con uno stand brandizzato per scaldare i passanti con l'iconica cioccolata densa e cremosa. Un simpatico photobooth darà a tutti la possibilità di immortalare i propri gesti di dolcezza.

Novità assoluta per Sanremo 24 è Casa Coca-Cola, un'area esclusiva posizionata all'ultimo piano del Palafiori per omaggiare un'eccellenza del Paese, la pizza, e il binomio con Coca-Cola: gli ospiti potranno infatti gustare, tutti i giorni, una fetta di pizza accompagnata dall'iconica bevanda. Lo spazio sarà il luogo ideale per vivere momenti di condivisione e relax, e durante le serate, si trasformerà nel suggestivo palcoscenico del Divano Coca-Cola. Ogni sera le due conduttrici del format, Camilla Boniardi e Alice Venturi, accompagnate da alcuni ospiti speciali - Annie Mazzola, Aurora Ramazzotti, Emanuele Ferrari, Giulia Valentina, Lorenzo Guarnera (Lollobarollo), Rocco Toniolo (Roccotl), Papà per Scelta e Stefano Guerrera - commenteranno i momenti più emozionanti dello spettacolo.

Tra i nuovi partner di questa edizione del Festival ci sarà anche Mutti, protagonista di diverse attività sul territorio. Tra queste, il ritorno del celebre trenino in tour per le strade di Sanremo per tutta la settimana. Il giro gratuito inizierà e terminerà presso la stazione del Forte Santa Tecla dove i viaggiatori in discesa dal convoglio speciale potranno degustare le corpose e genuine zuppe Mutti. Infine, tutti i giorni presso il Casinò, il Dj Chef Mutti firmerà un coinvolgente intrattenimento musicale da una suggestiva consolle.

In programma, al Forte Santa Tecla, la mostra Rai "Il Festival si Mostra" che celebrerà i 70 anni di televisione e i 100 anni di radio: un'esposizione che intende raccontare i 74 anni del Festival, dagli esordi del 1951 fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Supportando ancora una volta la bellezza e le tradizioni del territorio, The Mall Sanremo sarà nuovamente partner della mostra aperta al pubblico con ingresso gratuito dal 5 febbraio a partire dalle 15 (da martedì a sabato: 10-20, domenica fino alle 18). Il luxury mall sarà anche presente con la The Mall Sanremo VIP Lounge nella Sala Cannonieri, uno spazio dove rilassarsi e sfidare gli amici con divertenti giochi da tavolo. Infine, l'esclusivo The Mall Sanremo Fashion Van colorerà di rosa Via Matteotti, dove, a pochi passi dal Casinò, saranno ospitate le sessioni di armocromia di Ferdinando Schetty, e i fashion talk di Luigi Giaretti e styling session con pillole di stile.

Generali ritorna in qualità di partner del Festival dal Balconcino Generali dell'Agenzia di Sanremo, di fronte all'Ariston. Per tutta la settimana, il Balconcino Generali ospiterà due talent - Giorgia Fumo e Vittorio Pettinato - sia con i collegamenti durante il Prima Festival sia con i contenuti social, per coinvolgere spettatori e passanti con un racconto unico da una prospettiva privilegiata.

Infine, approda in città anche uno dei fenomeni di queste ultime edizioni del Festival:Fantasanremo sarà presente al primo piano del Forte Santa Tecla con una sala lounge dedicata.