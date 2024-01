Il FantaSanremo è pronto per cambiare casa, dal Palafiori al forte Santa Tecla

A Sanremo tutto è pronto (o quasi) per la 74ª edizione del Festival della Canzone italiana. Come noto da qualche anno l’attenzione non è solamente rivolta a quello che accade dentro l’Ariston, scandito dalla tradizionale liturgia festivaliera, ma c’è grande attesa anche per il variopinto programma delle manifestazioni collaterali.

Programma al cui interno ha fatto il proprio ingresso anche il FantaSanremo, il virtual game sulla scia del Fantacalcio nato quasi per caso in un bar di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, e diventato presto un must per gli amanti del Festival.

L’anno scorso per la prima volta il FantaSanremo ha goduto di una propria veste ufficiale anche grazie alla sistemazione al piano terra del Palafiori, iniziativa portata avanti di concerto con l’amministrazione comunale e, in particolare, con la mediazione dell’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi. Quest’anno, però, si punta in grande e il FantaSanremo sarebbe pronto per fare il proprio ingresso in una delle location storiche della Città dei Fiori: il Forte di Santa Tecla.

L’ex carcere diventato polo culturale e sede di eventi, nel corso degli anni ha ospitato diverse collaterali della Rai oltre a mostre, spettacoli e “salotti” per i media. Ora pare sia pronto per aprire la propria porta a un fenomeno social da milioni di iscritti e che, con le sue dinamiche, è stato capace di interferire (in senso buono) con la gara e con le dinamiche festivaliere più classiche. Manca ancora l’ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma tutto lascia intendere a una meritata promozione del FantaSanremo dal Palafiori a Santa Tecla.