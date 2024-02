Santo Stefano al Mare: approvato dalla Giunta il protocolo Comuni amici delle tartarughe Marine’

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato il protocollo di intesa ‘Comuni amici delle tartarughe Marine’, con una serie di azioni di conservazione finalizzate alla tutela della specie ‘Caretta carretta’ e alla salvaguardia degli habitat costieri, promosso dall'associazione Legambiente.

Un ambizioso progetto europeo denominato ‘Life Turtlenest’ è partito lo scorso anno ed interessa la porzione mediterranea di Italia, Francia e Spagna per complessivi 8mila km di costa. Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea grazie al programma Life, nasce dall'esigenza di tutelare adeguatamente le nuove aree di nidificazione della tartaruga marina della specie ‘Caretta caretta’.

A seguito dell'aumento delle temperature del mare, determinato dai cambiamenti climatici, ha iniziato a deporre le proprie uova lungo le coste del Mediterraneo occidentale. Un fenomeno ha subito una forte accelerazione negli ultimi anni con i periodi di nidificazione e schiusa coincidono praticamente con la stagione balneare e considerato che occorre garantire a questa specie protetta a livello nazionale, europeo e internazionale adeguate misure di conservazione.

Il progetto prevede l'implementazione di una serie di iniziative destinate a diversi portatori d'interesse. Tra questi ci sono i comuni costieri ai quali è rivolta l'iniziativa ‘Pledge4seaturtles’, volta a promuovere l'assunzione di alcuni semplici impegni da parte delle amministrazioni in modo da rendere le spiagge accoglienti oltre che per i turisti anche per le tartarughe marine.