Grande partecipazione al 'Golf Club degli Ulivi' alla gara dei Lions per una raccolta fondi

Si è svolta, al Circolo Golf degli Ulivi, la gara sponsorizzata dalla nota gioielleria Conte di Ramello che, ormai come da tradizione si pone accanto al Club Lions Sanremo Host per la raccolta fondi a favore della Fondazione che in caso di calamità interviene in tutto il mondo.

Gara molto partecipata anche da Lions provenienti dal nord Italia, si sono dati battaglia oltre cento giocatori in un’avvincente ‘due palle Stebleford’ che prevedeva premi per le tre coppie prime classificate, prima coppia lordo, prima e seconda coppia Lions e prima coppia UILG.

La gara è stata organizzata come di consueto dall'Officer Distrettuale delegato al golf Giorgio Cravaschino che prende lo spunto per ringraziare il Presidente del Circolo Golf Ing. Franco Formaggini sempre disponibile ad ospitare eventi di solidarietà. L’evento ha permesso di raccogliere 900 euro per la Fondazione LCIF.

Alla premiazione davanti ad un folto pubblico hanno partecipato il Vice Governatore Lions Enzo Benza, il Presidente del Club Sanremo Host Guido De Angeli, l'Officer Giorgio Cravaschino e altri Soci che hanno fatto da cornice al Presidente del Circolo Franco Formaggini, al Direttore Lorenzo Giani ed allo Sponsor Dott. Alessandro Paronuzzi accompagnato dalla mamma Loredana Maletta, socia del L.C. Sanremo Host e secondo Vice Presidente del Sanremo Host. Sotto il risultati.

Prima coppia lorda: Bruno Frontero - Lorenzo De Carli 45

Prima coppia netto: Alberto Bressani - Giovanni Pugi 45

Seconda coppia netto: Matteo Natoli – Roberto Toselli 45

Terza coppia netto: Lorenzo Noveri - Marco Ballo 45

Prima coppia Lions: Alberto Biancheri - Paola Poggio 39

Seconda coppia Lions: Cesarino Collè - Marco Vierin 32

Prima coppia UILG: GP Lischetti - Rolando Gantes 39