Sanremo: manca il personale, il Comune si affida a un privato anche per piantare gli alberi di Natale

Gli alberi di Natale veri addobbati in piazza Borea d'Olmo

Per l’ennesima volta il Comune di Sanremo si trova a fare i conti con la cronica mancanza di personale interno. Negli ultimi anni Palazzo Bellevue ha esternalizzato una moltitudine di prestazioni per mancanza di forze interne e persino la sistemazione degli alberi di Natale ha previsto l’affidamento dell’incarico a un privato.

Come noto, il Comune per il Natale 2023 ha scelto di utilizzare alberi veri, con l’intenzione di piantarli sul territorio una volta finito il periodo delle feste. Una soluzione ‘green’ per fare del bene alla natura e arricchire il patrimonio arboreo locale.

Terminate le feste, quindi, è stato il momento di procede con la piantumazione che, però, non è stata effettuata dal personale del Servizio Verde Pubblico, ma affidata all’azienda ‘Sanremo Piante’ per un importo di 2.928 euro.

“In merito all’impossibilità di procedere alla piantumazione con risorse proprie - si legge sul documento del Comune - si è ritenuto opportuno contattare la stessa ditta fornitrice degli alberi che si è resa disponibile ad effettuare anche la piantumazione degli stessi”.