Turismo, aumentate le presenze a Bordighera. Ingenito: "Guardiamo al futuro con ottimismo" (Foto e video)

"L’Osservatorio Turistico Regionale ha rilevato per i primi undici mesi del 2023 un aumento delle presenze superiore al 2% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre l’Ufficio Tributi del Comune ha registrato un aumento delle presenze del 6% utilizzando parametri diversi rispetto a Regione Liguria, sulla base di tale percentuale lo stesso Ufficio ha registrato un incremento di incasso della tassa di soggiorno pari al 13%. Nel 2023 l’affluenza presso il nostro Iat è aumentata del 13,27% in confronto all’anno precedente" - annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito illustrando i "Risultati 2023 e prospettive del movimento turistico", a margine della riunione del Tavolo del Turismo, alla presenza dell'assessore Melina Rodà, dei consiglieri comunali Laura Partore e Barbara Bonavia, degli uffici e delle associazioni di categoria.

"Questi sono i numeri che contano" - sottolinea il primo cittadino - "Questo è il frutto di un lavoro che arriva da lontano: dal Piano Strategico del Turismo, dagli investimenti nelle infrastrutture turistiche, dalla professionalità del personale del nostro Ufficio Turismo e del nostro Iat, dall’impegno e dal tempo che abbiamo dedicato con Mauro Bozzarelli e Melina Rodà per lo sviluppo di questo settore cruciale per Bordighera".

"Certamente possiamo migliorare. Proseguiremo nel confronto e nella condivisione con il Tavolo del Turismo. Continueremo a collaborare fattivamente con le associazioni del territorio, per andare incontro alle diverse esigenze delle categorie economiche e sostenerle" - fa sapere il sindaco Ingenito - "Al nostro fianco sarà sempre presente la figura del destination manager che, con competenza e professionalità, potrà fornire soluzioni ottimali per turismo e manifestazioni. Introdurremo nuovi progetti applicando le linee guida del Piano Strategico del Turismo. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo. Bordighera ha ancora molte opportunità di sviluppo e sta a noi amministratori, agli imprenditori e a tutti i cittadini non perderle, come purtroppo talvolta è avvenuto in passato".

"Sono felice che siamo arrivati a questo punto. E' l'inizio di una strada che abbiamo deciso di percorrere ed è stato possibile grazie a tutto questo tavolo e all'ufficio che ci ha permesso di crescere" - mette in risalto l'assessore Melina Rodà - "Un impegno che stiamo mettendo tutti per migliorare Bordighera ".

"Finalmente Bordighera ha un sistema turistico" - afferma Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti - "Il comune ha deciso di investire su un'economia reale. Il turismo è un fattore che va studiato e organizzato. A Bordighera siamo nella direttiva giusta. C'è una struttura numerica di qualità con un impegno quotidiano. Aspettiamo le novità sulla villa e sul porto che sono strutture che ci daranno la possibilità di ricevere al meglio i nostri ospiti. L'auspicio è che nascano dei nuovi alberghi. Abbiamo un territorio molto fragile e, quindi, abbiamo bisogno di un turismo di massa ma di numeri contenuti e importanti. Spingerà sicuramente, in futuro, anche il settore del commercio. L'impegno è massimo da parte delle associazioni e degli operatori. E' un segnale positivo che deve darci ottimismo. La prospettiva è ottima, ringrazio gli uffici per il loro lavoro costante che hanno contribuito a portare questi risultati".

"Questi numeri ci permettono di essere molto ottimisti per il futuro e di guardare con lungimiranza per fare ancora meglio" - aggiunge Jean Pierre Novembre, presidente di Confcommercio Bordighera - "Gli incrementi ci sono. Le presenze sono fondamentali per la nostra economia che si basa principalmente sul turismo. Il commercio è ancora in una fase di stallo ma l'impegno di tutti è anche quello di rilanciare il nostro settore commerciale partendo dal turismo. E' ciò che è emerso dal Tavolo del Turismo. E' molto importante questo confronto tra associazioni e le direttive del Comune che sta sviluppando davvero bene tutta la politica turistica".

"Ricreare turismo non è facile, è un percorso lungo" - dichiara il direttore dell’hotel Parigi Davide Sattanino - "Si dice sempre 'Bordighera era..' ma 'Bordighera sarà' grazie al lavoro che stanno facendo le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale. Continuate così".