Iniziativa del Senatore Gianni Berrino: presentazione del libro 'Italo Calvino e Sanremo' al Senato

Domani alle 13 nella sala Nassirya del Senato della Repubblica, su iniziativa del Senatore sanremese Gianni Berrino, si terrà la conferenza stampa del libro ‘Italo Calvino e Sanremo’ alla ricerca di una città scomparsa.

L’evento, organizzato dal senatore matuziano, vedrà la partecipazione dell'autrice Laura Guglielmi e, per il comune di Sanremo, dell’Assessore alla Cultura, Silvana Ormea.

“Una grande emozione – ha detto Berrino - in occasione della presentazione del libro, di poter parlare di Calvino e di Sanremo in una sala del Senato. In occasione per portare ancora una volta alla ribalta nazionale la grandezza dello scrittore sanremese”.