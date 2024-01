Un nostro lettore, D.P., ci ha scritto per segnalare una situazione che, spesso si registra negli anfratti del Palafiori:

“Sono passato ieri alle 10.30 e, aprendo una porta per uscire dopo aver parcheggiato l’auto, mi sono trovato lo ‘spettacolo’ che si vede in foto. Qualcuno, infatti, aveva pensato bene di accendere un fuoco, farsi da mangiare e lasciare tutto in bella vista. Sarebbe opportuno controllare di più”.