Sanremo: prosegue l'allestimento per il Festival in città, montate le prime transenne in corso Garibaldi (Foto)

Prosegue senza sosta l’allestimento delle strutture che, nel centro di Sanremo, saranno propedeutiche all’organizzazione delle manifestazioni collaterali al Festival.

La novità di oggi riguarda le transenne in corso Garibaldi, con la conseguente e prevista chiusura della svolta da via Manzoni alla stessa strada che si affaccia sul Palafiori. Le transenne faranno da corsia per il ‘green carpet’ che sarà allestito tra il teatro Ariston, il palco di piazza Colombo e proprio la struttura che ospiterà ‘Casa Sanremo’.

Per ora sono state montate solo le paratie, ma sono arrivati i blocchi anti terrorismo mentre in piazza gli operai stanno proseguendo la costruzione dell’immenso palco che ospiterà i concerti serali e i collegamenti con l’Ariston.

Davanti al tempio del Festival, intanto proseguono i lavori per il ‘glass’ dove troverà spazio ‘Viva Rai Due’, la trasmissione di Fiorello che, nelle serate della kermesse diventerà una sorta di ‘Dopo Festival’ ma che vedrà la sua prima puntata da Sanremo il lunedì mattina. In piazza Colombo è arrivato il materiale per issare il primo dei grandi maxischermi che consentiranno di vedere il Festival ovunque.

Nei prossimi giorni saranno sistemate le transenne per il ‘green carpet’ anche in via Matteotti, in attesa dei varchi nello stesso ‘salotto’ della città e in via Palazzo come negli anni scorsi. La città sta prendendo forma e, mentre proseguono le prove all’Ariston, il countdown segna -14.