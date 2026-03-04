Sanremo, lezione del dott. Elio Bossi sulla “Teologia degli Animali” nella Sala degli Specchi

Venerdì 6 marzo ore 16.00 nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo nell'ambito del corso Benessere animale il dott. Elio Bossi, Presidente dell'ordine provinciale dei Veterinari di Imperia terrà la lezione su ‘Teologia degli Animali Riflessioni sul pensiero’ di Paolo De Benedetto e altre considerazioni.

‘Per elaborare una “teologia” che non abbia più al proprio centro soltanto l’uomo, ma, insieme a lui, l’animale e ogni essere vivente, occorre spostare il centro della propria attenzione dalla creatura umana, di cui l’uomo nella sua altezzosità si è sempre limitato a occuparsi, alle creature “minori”, che non hanno mai cessato di stare ai margini. Occorre cioè eliminare una dottrina arrogante e viziata dalla consuetudine, in virtù della quale l’uomo si considera al centro dell’universo, e ricominciare a pensare la questione della fede e del senso della vita a partire da un ridimensionamento del soggetto umano, da una sua spoliazione dal ruolo di signore del mondo, per ridargli uno spazio più adeguato, quello di creatura tra le creature.’

Sulla base di questo pensiero si approfondiranno i concetti di teologia e secolarizzazione in relazione al benessere animale.