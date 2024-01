Sanremo: si sente male e rischia di cadere dal parapetto, salvato dalla Polizia Municipale (Foto)

Si sente male rischiando di cadere da un parapetto di via Caduti del Lavoro ma, fortunatamente, viene notato barcollare dagli agenti della Polizia Locale impegnati al controllo dell'ordine pubblico dell'area mercatale, che lo agguantano e lo fanno sedere a terra.

Gli agenti hanno subito attivato la centrale del 118 che ha inviato sul posto un ambulanza di Sanremo Soccorso per il suo trasporto in ospedale. E' accaduto stamattina presso la rotonda di via Agosti ad un anziano straniero che stava visitando il mercato bisettimanale. Sul posto anche il figlio del malcapitato che ha ringraziato gli agenti ed i soccorritori.