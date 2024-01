Barca in fiamme nel porto di Sanremo: identificato l'uomo che ha appiccato l'incendio

I Carabinieri di Sanremo hanno identificato l'uomo che il 27 novembre scorso aveva dato fuoco a un'imbarcazione ormeggiata all'interno del porto vecchio della Città dei Fiori. Si tratta di un 57enne di origini calabresi che, dopo aver nuotato per alcune decine di metri, era salito a bordo di un gozzo di 6 metri appiccando l'incendio cospargendo liquido infiammabile sia sul ponte che sulle macchine. Poi aveva mollato gli ormeggi per fare in modo che l'imbarcazione andasse alla deriva.

Fortunatamente le fiamme si erano spente da sole, ma i danni al gozzo sono stati comunque gravi sia alla carena che all'impianto macchine oltre all'impianto elettrico per un ammontare complessivo di 5 mila euro.

Il 57enne, una volta divampate le fiamme, si era nuovamente buttato in acqua per raggiungere il molo e allontanarsi a bordo di un motorino. Ora dovrà rispondere di danneggiamento a seguito di incendio, reato per il quale è prevista una pena da 6 mesi a due anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno.