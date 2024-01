Ventimiglia: educazione alla legalità con la Polizia di Frontiera nelle scuole dell’istituto n° 2 Cavour

Si è svolto il secondo incontro con il personale della Polizia di Frontiera di Ventimiglia e le classi quinte della scuola primaria di Nervia.

Le scuole dell’Ic n° 2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dott.ssa Antonella Costanza hanno aderito, infatti, al progetto della Polizia di Frontiera questo nell’ambito del programma di educazione alla legalità ed alla cittadinanza.

Anche durante quest’ incontro la risposta dei bambini è stata di grande entusiasmo e partecipazione; gli agenti, inizialmente, hanno mostrato agli alunni delle slides, spiegando che cosa sia e di cosa si occupi la Polizia di Frontiera,sottolineando anche l'importanza, in un territorio come il nostro, della conoscenza della lingua del vicino per una serena convivenza; i bambini hanno seguito con interesse e attenzione, interagendo con naturalezza e spontaneità. Inoltre, con l'aiuto degli agenti, gli alunni sono saliti a turno sull'autovettura di servizio, all'interno della quale hanno potuto verificare personalmente l’uso della radio e delle apparecchiature installate a bordo.

La Dirigente scolastica ha espresso il suo compiacimento e ringraziamenti al Sovraintendente Capo Antonio Macrì ed al gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati con gli alunni.