Sanremo: il sindaco fa un passo indietro sul PalaFestival "E' un'idea vecchia, oggi abbiamo un Ariston diffuso" (Video)

La presentazione del libro sul Teatro Ariston di lunedì scorso è stata anche oggetto di una riflessione sul ‘PalaFestival’ da parte del Sindaco Alberto Biancheri. Mentre si parla anche del progetto sul nuovo stadio di corso Mazzini (che alcuni vedrebbero anche come palazzo della kermesse canora matuziana) il primo cittadino ha decisamente fatto un passo indietro in merito.

Lo ha detto chiaramente nel corso del suo intervento, dopo aver lodato le peculiarità dell’Ariston: “I tempi da quando era partita la proposta, se non sbaglio all’epoca dei Festival targati Bonolis, sono cambiati. Di location come quella pensata e come quella dell’Eurovision di Torino ce ne sono molti, mentre l’Ariston è unico. In più, oggi, l’idea è quella del ‘Festival diffuso’ e non più accentrato in un unico teatro o palazzo dedicato. E penso sia un’idea vincente, quella di un palco come piazza Colombo, con le location in tutta la città, visitabili per tutta la settimana da residenti e turisti”.

Secondo Biancheri, quindi, l’idea di un ‘PalaFestival’ è vecchia e, effettivamente, il successo che è stato riscontrato nel 2020 e lo scorso anno (dopo i due di stop dettati dal Covid) lo confermano: “Va fatta una riflessione profonda, perché il Festival ha dimostrato negli ultimi 5 anni di essere un format vincente anche fuori dall’Ariston. L’opzione ‘Palafestival’ potrebbe portare ad una ‘omologazione’ dello spettacolo ed un accentramento all’interno di una unica struttura. E, comunque, nel caso in cui un giorno si decida di costruirlo, questo deve assolutamente essere in centro”.

Con Biancheri abbiamo anche fatto un punto a pochi giorni dal Festival: “La città sta partendo, c’è grande entusiasmo e positività. Ho sentito nei giorni scorsi Amadeus e l’ho sentito molto carico”. Biancheri si è poi fatto scappare qualcosa sull’eventualità che, quello del 2024 potrebbe non essere l’ultimo di ‘Ama’: “Sinceramente non ho capito se sarà così, per una eventuale sospensione della decisione. Vedremo”.

Biancheri ha poi parlato delle collaterali: “C’è tanta voglia di ripartire e gli appuntamenti all’esterno saranno molti importanti. Stiamo andando verso la direzione giusta, visto che viviamo un ‘Ariston diffuso’ in tutta la città. E’ quello che volevamo e che grazie al Direttore Artistico stiamo riuscendo a portare a casa”.