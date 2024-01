Sanremo Cristian Music 2024, Fabrizio Venturi annuncia gli ospiti

Continuano a Sanremo i preparativi per l’avvio della terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, ideato dal cantautore Fabrizio Venturi, il quale ne è anche Direttore Artistico.

Il Festival si svolgerà dal 7 al 9 febbraio 2024, nel Teatro F.O.S. Federazione Operaia Sanremese, in concomitanza del Festival della Canzone Italiana e sarà trasmesso in diretta televisiva nazionale su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre, canale 5058 di Sky, sull'App Bom Chanell, su LaC TV, canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e sull'App LaC Play, sul sito del Festival della Canzone Cristiana www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it e in diretta radiofonica su Radio Mater.

Condurrà il Festival, insieme al Direttore Artistico Venturi, il giornalista Claudio Brachino, affiancato dal trio femminile composto da Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Francesca Lovatelli Caetani.

Alla kermesse più importante della Christian Music Italiana parteciperanno 24 concorrenti ed ospiti illustri del mondo musicale, dello spettacolo e della cultura italiana.

Fabrizio Venturi ha reso noto, poche ore fa, i nomi degli ospiti della terza edizione, rimarcando di aver puntato sulla qualità e sul loro valore artistico. Fra essi si collocano la star internazionale della Christian Music Noel Robinson, la cantante Leda Battisti, il chitarrista Finaz di Bandabardò, l'autore Claudio Daiano, il gruppo musicale Santarosa, il cantautore Nothingless, il cantante Carlo Famularo (in arte Carlo Mey), il gruppo dei tre tenori "Il Mito", la cantante italo-svizzera Sonia Mazza, la soprano Antonia Moldovan e il giornalista e scrittore Luca Arnaù, il cui romanzo "Yeshua Il Prescelto", riceverà il Premio Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 come "migliore libro su Gesù".