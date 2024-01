Due settimane al Festival di Sanremo, continuano le prove al Teatro Ariston: oggi è il giorno di Emma, Il Volo e Mahmood (foto)

Quando al via della 74ª edizione del Festival di Sanremo mancano ormai solo due settimane, in città non si ferma il viavai di vip e protagonisti.

La settimana si è aperta con la ripresa delle prove sul palco dell'Ariston tra brani e duetti. Oggi è il turno di: La Sad, Dargen D'Amico, Santi Francesi, Il Volo, Emma e Mahmood.

L'obiettivo della nostra Erika Bonazinga li ha catturati al loro arrivo in teatro.

Intanto in giornata è in previsione l'incontro tra Amadeus e il sindaco Alberto Biancheri. Tra i due, è noto, i rapporti sono stretti e ottimi ormai da anni, tanto che qualche settimana fa il conduttore e direttore artistico ha anche ricevuto il riconoscimento di “Amico di Sanremo”.

Il primo cittadino è atteso al Teatro Ariston per un saluto informale al conduttore in vista del via alla settimana della kermesse.