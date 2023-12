Da oggi Amadeus è Amico di Sanremo: “A Sanremo ho trovato tanti amici, uno in particolare ed è il Sindaco Biancheri” (Foto e Video)

Quattro Festival all’attivo, uno pronto per andare in scena, per un totale di cinque anni al fianco della Città dei Fiori che gli sono valsi il riconoscimento di “Amico di Sanremo”.

Amadeus è stato ospite questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Bellevue per ricevere dalle mani del sindaco Alberto Biancheri il riconoscimento che la città dedica a chi si è speso per la promozione dimostrando vicinanza e amore. Prima di lui, restando in ambito festivaliero, fu premiato Claudio Baglioni perla sua passeggiata nella Pigna con tanto di piccolo concerto alla chiesa di Santa Brigida, nel cuore del centro storico.

Oggi Amadeus è in città per Sanremo Giovani, la serata che decreterà gli ultimi tre partecipanti alla 74ª edizione del Festival. Il tutto in attesa del suo ultimo (per ora) Festival nella doppia veste di conduttore e direttore artistico.

Amadeus è stato scelto perché, fin dalla sua prima edizione in qualità di conduttore e direttore artistico del Festival, ha saputo onorare la manifestazione ma dando grande lustro alla città di Sanremo. Amadeus non ha mai dimenticato la città dei fiori, dimostrando grande amicizia e portando fuori dall’Ariston il Festival. Raggiunge un grande traguardo con la quinta edizione, raggiungendo Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha deciso così di accoglierlo come nuovo ‘Amico di Sanremo’.

“Questo premio è importante – ha detto Amadeus – per la mia carriera. Da ragazzo venivo al Festival ed aver eguagliato i record di Pippo Baudo e di Mike Bongiorno è un onore. Io ho frequentato la città come inviato delle radio, vivendo il Festival negli anni ’80 e ’90. Fare Sanremo è come, per un calciatore giocare e vincere un mondiale. Ho trovato in Alberto Biancheri una passione con la mia stessa passione, onestà e coraggio che ho io. Una persona di una grande educazione e riservatezza, ma sulla quale si può sempre contare. Ricordo il primo albero piantato sulla ciclabile ed ora si è consolidata una amicizia importante, con una persona che ama profondamente la sua città e la sua gente. Un grande successo è stato fare il Festival nel 2021, che sarebbe stato ricordato come l’anno dell’annullamento. E invece è stato quello dei Maneskin, che hanno portato il rock a Sanremo. E ricordo anche Fiorello che cercava di far ridere un pubblico.. che non c’era. Non è stato facile e, senza la sua presenza non sarebbe stato possibile fare quanto è stato proposto. Sono stati cinque anni che non dimenticherò mai... Viva Sanremo!”.

“Il riconoscimento – ha detto il Presidente del Consiglio, Alessandro Il Grande - gli è stato consegnato perché è stato capace di pilotare con sicurezza anche durante il lungo e drammatico momento del Covid. Ha assunto anche le redini di Area Sanremo e, nelle sue prime quattro edizioni del Festival ha cementato l’amicizia con la città”.

Il Sindaco Alberto Biancheri ha così commentato il premio di oggi: “Ricordo che il Festival è di tutti noi anche se la mia figura di Sindaco è ovviamente più esposta. Più volte ho ricordato l’importanza in chiave turistica e di ritorno di immagine della kermesse canora. E il premio ‘Amico di Sanremo’ vogliamo dedicarlo ad Amadeus perché ha fatto qualcosa di straordinario, che ha creato un palco dell’Ariston in piazza Colombo e in tutta la città. In questo modo chi viene a Sanremo può vivere il Festival anche se non ha il biglietto per il teatro. Ricordo le difficoltà vissute durante la pandemia, prendendoci rischi incredibili ma, alla fine, vincendo la battaglia. Ama – termina – hai rischiato ma, da grande professionista ha portato il Festival ai livelli che merita, coinvolgendo anche i social in un momento storico in cui sono particolarmente importanti”.

Questa sera, inoltre, sfileranno sul palco del Casinò anche i 27 big scelti da Amadeus per la 74ª edizione del Festival: uno a uno sveleranno i titoli delle canzoni che porteranno sul palco dell’Ariston a febbraio.

I cantanti in gara a Sanremo Giovani 2023

Bnkr44 “Effetti speciali”, Clara “Boulevard”, Dipinto “Criminali”, Fellow “Alieno”, Grenbaud “Mama”, Jacopo Sol “Cose che non sai”, Lor3n “Fiore d’inverno”, Nausica “Favole”, Omini “Mare forza 9”, Santi Francesi “Occhi tristi”, Tancredi “Perle”, Vale LP “Stronza”