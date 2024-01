Sanremo: nuove cariche dopo la 28a assemblea diocesana elettiva di ‘Azione cattolica’ a Villa Giovanna d'Arco (Foto)

Si è svolta ieri la 28a assemblea diocesana elettiva di ‘Azione cattolica’ a Villa Giovanna d'Arco, per il rinnovo delle cariche.

In mattinata, con procedura seria ed approfondita, è stato approvato il documento assembleare che farà da guida per il prossimo Consiglio diocesano che rimarrà in carica per il prossimo triennio: “la Chiesa che sogniamo” indica il voler raggiungere certi obiettivi che non devono rimanere a livello di desideri irrealizzabili, bensì vanno posti come traguardi raggiungibili con impegno, credibilità e perseveranza.

Oltre ai delegati sono intervenuti: Diego Grando, responsabile nazionale promozione associativa; Simone Perotto segretario regionale e Gian Lorenzo Boracchia incaricato adulti regionale; la vice Sindaco Costanza Pireri; Adriano Tarsi in rappresentanza di Agesci-Liguria; Cristina Bruno, presidente CDAL che, impossibilitata ad essere presente, ha mandato una lunga mail per far sentire comunque la sua voce. Anche il Vescovo, Mons. Suetta, che poi ha celebrato la s. Messa, ha voluto intervenire per portare la sua parola a sostegno dell’impegno e della dedizione degli aderenti e di coloro che si sono messi in gioco accettando le candidature proposte.

D'effetto il momento in cui tre piccoli ‘acerrini’ hanno relazionato sull’incontro avvenuto a Silvi Marina in cui, insieme a bambini di tutta Italia, si è arrivati a scrivere l'Agenda dei Ragazzi (reperibile sul sito di Ac nazionale alla voce Acr): un documento che in 7 obiettivi sintetizza gli impegni e le richieste dei bambini e dei ragazzi dell’Acr, nei quali, anche giovani e adulti sono pienamente chiamati a coinvolgersi. Si tratta di scelte coraggiose attraverso le quali essi si impegnano a prendersi cura delle proprie comunità per renderle più gentili ed inclusive, a misura dei desideri dei più piccoli.

Nel pomeriggio, dopo un video illustrativo delle attività svolte nel triennio, è stata densa di emozioni per tutti la lunga relazione di Laura Ferrari che dopo circa 7 anni e mezzo lascia l'incarico di presidente: le sue parole sono giunte al cuore di tutti. La sua presenza e la sua permanenza rimarranno come un’impronta e un riferimento importante per il futuro Presidente: ‘grazie’ è stata la parola più ripetuta in ogni intervento libero che ha voluto sottolineare la disponibilità e la vicinanza di Laura durante tutto il mandato appena concluso.

Il Consiglio presenta molti visi nuovi e giovani entusiasti e pieni di buone intenzioni. Un augurio di buon lavoro e un ringraziamento a chi, scientemente, ha deciso e scelto di mettersi a disposizione dell'associazione. Questi gli eletti:

ACR Ilaria Durazzi, Erja Frisiani-Parisetti, Giulio Modena, Iolanda Velli;

GIOVANI Arianna Faraldi, Daniele Oreggia, Andrea Revelli, Simone Trippetta;

ADULTI Valeria Ammirati, Alessio Breviario, Pamela Manfrin, Daniele Stancampiano.

Il nuovo Consiglio si riunirà a breve per individuare la terna di nomi da proporre al Vescovo che avrà il compito di individuare il nuovo presidente.