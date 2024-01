Bordighera in lutto per l'improvvisa morte di Rinaldo 'Puma' Gazzoni

Bordighera è in lutto per l'improvvisa morte di Rinaldo Gazzoni all'età di 67 anni.

Rinaldo, conosciuto come 'Puma', lascia la sorella Anna Maria, il cognato Mario Minicucci, il nipote Ivan, il pronipote Mattia, i parenti e gli amici. La triste notizia ha scioccato e gettato nello sconforto l'intera comunità e in particolar modo l'Abc Bordighera dove Rinaldo era il segretario. "Il presidente, il consiglio direttivo e i soci dell'Abc Bordighera partecipano al lutto dei familiari per la perdita del segretario e amico" - dice l'Athletic Bordighera Club Handball.

Il funerale avrà luogo domani, martedì 23 gennaio, alle 16 nella chiesa parrocchiale della Madonna dei Fiori, ove verrà celebrata la santa messa. La salma sarà poi trasferita presso l'Ara Crematoria di Sanremo.

Alla famiglia di Rinaldo le più sentite condoglianze da parte della redazione.