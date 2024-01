Sanremo: ecco la nuova 'bretella' della ciclabile a Bussana, come cambia la viabilità della zona (Foto)

E’ stata installata, per ora in modo provvisorio che poi diventerà definitivo, la nuova viabilità nella zona di Bussana, frazione ad Est di Sanremo, che consentirà l’apertura del nuovo breve tratto di pista ciclabile, che consentirà l’accesso da quella ‘ufficiale’ al campus scolastico-sportivo del mercato dei fiori di Valle Armea.

Mancano solo i dettagli e la sistemazione del breve tratto di ciclabile ‘a sbalzo’ sopra il torrente Armea, oltre a quella della segnaletica definitiva. Quindi verrà dato il via alla ‘bretella’ che consentirà agli studenti ed ai fruitori della struttura dove si pratica anche sport, di accedere con le bici o con monopattini senza transitare dall’Aurelia.

Abbiamo verificato la nuova viabilità che sarà così attuata: per chi arriva da Sanremo e vuole andare a Bussana e Bussana a mare dovrà sempre scendere a destra e, in fondo, potrà scegliere se proseguire per il lungomare oppure svoltare a sinistra verso monte. Ancora da capire se verrà data la precedenza alla ciclabile o meno.

Sarà ovviamente sempre vietato svoltare a sinistra per andare a Bussana dall’Aurelia mentre, per chi proviene da Arma di Taggia, rimane sempre la svolta a destra. Cosa cambia quindi? Chi arriva dal mercato dei fiori o da Bussana, oltre all’utilizzo come prima della rotonda, non potrà più scendere verso mare, ma sarà obbligato a svoltare a destra per prendere l’Aurelia.

Quindi, il vero cambio di viabilità prevede che, chi da Bussana deve andare verso Imperia o sul lungomare debba imboccare l’Aurelia di fronte al supermercato e, quindi, andare alla rotonda verso Ovest e poi tornare indietro.

Per quanto concerne la ‘bretella’ della ciclabile, questa inizia proprio in corrispondenza della rotonda e prosegue sul torrente Armea grazie allo sbalzo creato appositamente. Quindi la discesa con una corsia dedicata, l’attraversamento della strada e la salita verso il Mercato dei Fiori, sempre con una corsia apposita.

Una soluzione che sembra poter funzionare ma che potrebbe trovare qualche protesta da parte degli abitanti di Bussana. Questi, infatti, contestano soprattutto il dover andare fino alla rotonda per poter viaggiare verso Imperia o verso mare. Vedremo se, eventualmente, ci sarà qualche ripensamento.