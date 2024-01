Incarichi per passeggiata a mare di Bordighera, la replica di Laganà a Trucchi: "Non c'è nulla che va rivisto!"

L’Amministrazione di Bordighera desidera puntualizzare le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal Consigliere Trucchi, che sembrano avere "il solo obiettivo di creare confusione".



"E’ vero che sono stati affidati due nuovi incarichi, ma è importante sottolineare che il tracciato di ciclabile nel suo complesso rimarrà invariato come approvato in progetto e autorizzato dalla Conferenza dei Servizi. Il primo incarico riguarda infatti un aggiornamento del progetto definitivo già approvato per il tratto di pista ciclabile dal Baretto al porto ed è finalizzato all’adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici e alla risoluzione di interferenze demaniali. Il secondo incarico invece è stato affidato per un pre-studio di fattibilità (più precisamente, il documento di fattibilità delle alternative progettuali) per la prosecuzione della pista ciclabile dal porto fino a Punta Migliarese. E’ la prima volta che si affronta la progettazione per questo tratto. Tale studio è necessario per valutare le soluzioni e il reperimento di eventuali contributi e per stimare i costi. Nel frattempo procedono i lavori per la riqualificazione del lungomare Argentina. Il cantiere è in corso per il primo lotto, che va dal bar Eden alla rotonda di Sant’Ampelio; si auspica che entro fine 2024 possano iniziare gli interventi per il secondo lotto (dal Baretto al bar Eden). Per entrambi questi lotti il tracciato della pista ciclabile è già stato definito e armonizzato con gli interventi di riqualificazione".



"Quindi non c’è nulla che 'va rivisto', casomai si sta già lavorando per lo sviluppo futuro della pista ciclabile. Invito il consigliere Trucchi a prendere contatto con l’Ufficio Tecnico per approfondire le tavole progettuali; questo al fine di evitare disinformazione, come già successo in altre occasioni”. Dichiara il Vice Sindaco Marco Laganà.