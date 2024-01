Incarichi per la passeggiata a mare di Bordighera, Trucchi: “Le mie preoccupazioni erano fondate”

“La nostra amministrazione di Bordighera sta procedendo ad affidare incarichi ad alcuni professionisti per redigere nuovi progetti relativi ai lotti di ciclabile sulla passeggiata mare non compresi all'interno del lotto dove attualmente si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione che riguardano il lungomare”.



Così interviene il consigliere comunale di "Insieme" Giuseppe Trucchi che aggiunge: “Appare evidente quindi che quanto da me segnalato durante una commissione speciale dedicata alla passeggiata svoltasi negli ultimi mesi dello scorso anno e ottenuta in seguito ad una mozione, corrispondeva al vero. Oltre ad alcune criticità rilevabili a mio parere all'interno del lotto oggetto di lavori, avevo anche sottolineato le mie preoccupazioni circa il fatto che l'originario progetto esistente per l'intera ciclabile potesse essere non completamente idoneo e armonico con le nuove esigenze. Le mie osservazioni erano state prese in scarsa considerazione, ma ecco che dopo poco tempo emerge la necessita di alcune nuove progettazioni. La deduzione che traggo è che evidentemente ci si è accorti che qualcosa andava rivisto. Trovo che non sia più accettabile questo modo di procedere su decisioni che riguardano un bene prezioso per la nostra città. Nessuno viene informato di come sarà la passeggiata mare nel suo complesso alla fine dei vari progetti e dei conseguenti lavori. I consiglieri comunali apprendono le notizie dagli organi di informazione. La cittadinanza che chiede da tempo di essere resa edotta tramite incontri pubblici o rendering illustrativi parziali e totali non viene tenuta nella minima considerazione”.