Elezioni Sanremo, Alessandro Mager interviene sui sondaggi: “Cinque anni fa sono stati smentiti”

Il candidato a sindaco Alessandro Mager espone in più punti il suo programma elettorale, iniziando dai ringraziamenti nei confronti di chi ha preso parte alla sua conferenza stampa.

"Non ho ancora ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla conferenza stampa del 12 gennaio, anche per i tanti messaggi ricevuti a sostegno del nostro progetto. Stiamo lavorando per formare una forte coalizione civica che possa dare le giuste risposte per la Sanremo del futuro”.

Il monito di Mager riguarda l’attendibilità dei sondaggi che al momento lasciano il tempo che trovano.

“Ho avuto modo di ragionare con Sanremo al Centro, gli amici di Forum e l’associazione Anima. Stiamo formando un bel gruppo di lavoro e ritengo che non ci debbano essere oggi distrazioni derivanti da sondaggi che ricostruiscono scenari molto positivi solo per alcuni a scapito di altri. Giusto per creare nell’immaginario collettivo realtà parallele per attrarre consensi. Sondaggi analoghi furono realizzati 5 anni fa e il risultato finale li smentì clamorosamente, ribaltandone l’esito”.

Mager va nello specifico e spiega cosa intende fare per la città di Sanremo.

“Io intendo proseguire il lavoro sul territorio per conoscerne le diverse realtà, discutere dei problemi reali e non di poltrone, portare ad esecuzione i progetti per le nostre frazioni, il centro e il fronte mare, la Pigna, le attività culturali, che sono in fase di realizzazione o sono stati progettati dall’Amministrazione Biancheri. Insieme lavoreremo per Sanremo, per i sanremesi, con una squadra civica aperta, inclusiva e sincera”.