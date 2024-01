Casinò, la sanremese Marilena Semeria guiderà il Coordinamento nazionale Fisacat dei casinò italiani

Nasce il Coordinamento nazionale delle quattro case da gioco italiane del sindacato Fisascat. A farne parte tutti e quattro i casinò della penisola: il Casinò Municipale di Sanremo, quello di Venezia, Campione d’Italia e Saint Vincent. L’incontro che ha gettato le basi per questo storico accordo, che aiuterà a tutelare tanto i lavoratori dei casinò quanto le stesse case da gioco, si è tenuto a Ca' Vendramin Calergi, sede della casa da gioco lagunare.

Ai lavori, che si sono protratti per due giorni, hanno partecipato vari segretari nazionali Fisascat. Ma la figura di spicco, alla guida del Coordinamento, è la sanremese Marilena Semeria che ha spiegato di cosa si occuperanno, cosa e chi andrà a tutelare il coordinamento.

“Cercheremo di trovare delle soluzioni che possano sviluppare - spiega Marilena Semeria - salvaguardare e tutelare le quattro case da gioco. Avendo una connotazione politica, auspichiamo che si possano aprire tavoli istituzionali in grado di poter raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Vogliamo anche sviluppare tematiche sindacali e contrattuali perché Campione d'Italia e Saint Vincent sono ancora sotto regime di concordato. Dovremo fare tanto a livello contrattuale. Mentre di più facile gestione sono sicuramente Venezia e Sanremo. Nel casinò della Città dei Fiori è da poco entrato in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale, in quello lagunare dovremo rivisitare il contratto vigente. Aggiungo che Federgioco in passato non si è rivelato un interlocutore credibile. Fisascat Cisl ha così deciso di battere altre vie”.