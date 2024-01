Bordighera è in lutto per la morte di Franca Lo Pinto, scomparsa all'età di 74 anni.

Lascia la cognata, i nipoti, i parenti e gli amici. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe attorno alla famiglia.

Il funerale avrà luogo sabato prossimo, il 20 gennaio, alle 15 nella chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta. La salma proseguirà poi per il locale cimitero.