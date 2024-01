Camporosso, conclusi i lavori in via Braie. Gibelli: "Intervento stradale rapido e indolore per il traffico" (Foto)

Si sono conclusi i lavori per il rifacimento di un tratto della pavimentazione stradale in via Braie a Camporosso. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

"Intervento stradale rapido e indolore per il traffico" - commenta il primo cittadino - "In soli due giorni è stata eseguita l’asfaltatura di un tratto importante di via Braie, la strada più percorsa di Camporosso, con oltre 1200 passaggi all’ora nella fase diurna della giornata".

"Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’opera, eseguita bene" - dice il sindaco Gibelli.