Camporosso, rifacimento della strada: scatta il senso unico alternato in via Braie

Scatta il senso unico alternato in via Braie a Camporosso a causa dei previsti lavori per il rifacimento di un tratto della pavimentazione stradale, che prenderanno il via da giovedì prossimo. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

"Si avvisa che giovedì 11 gennaio alle 9 inizieranno i lavori per il rifacimento di un tratto della pavimentazione stradale di via Braie" - fa sapere il primo cittadino - "Viene sistemata un’altra porzione del principale percorso veicolare del nostro comune e tra i più trafficati dell’intera provincia".

"La durata prevista dei lavori è di circa una settimana" - avvisa il sindaco Gibelli - "La viabilità sarà a senso unico alternato. Ci scusiamo per gli eventuali disagi nella circolazione stradale".