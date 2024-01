Bordighera: nuovi investimenti dell'amministrazione per la Biblioteca Civica Comunale

L’Amministrazione comunale di Bordighera, guidata dal Sindaco Ingenito, continua a investire per la Biblioteca Civica Internazionale.

A fine dicembre scorso sono state installate quattro nuove scaffalature con binari scorrevoli, realizzate su misura per la sezione narrativa. L’obiettivo è mettere a disposizione del pubblico in modo sempre più organizzato e agevole il patrimonio librario, in costante crescita grazie agli acquisti periodici programmati annualmente e a quelli compiuti con il contributo ministeriale per il sostegno all’editoria. Quest’ultimo, in particolare, è stato ottenuto nel 2020, 2021, 2022 e 2023 per un totale di 36.403,09 euro.

Da giugno 2022 inoltre, grazie all’adesione al progetto socio-culturale ‘Leggere Facile, Leggere Tutti’, il catalogo della Biblioteca si è ampliato con una nuova sezione che raccoglie volumi, anche in formato audio, specifici per adulti e ragazzi ipovedenti o affetti da dislessia medio-lieve.