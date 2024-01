Sanremo: difficoltà per interloquire con l'ufficio anagrafe, il dissenso di una cittadina

"Egregio direttore, le sottopongo una inefficienza dell’anagrafe di Sanremo che rischia di non permettere a tanti cittadini di esercitare il proprio diritto di voto. Da informazioni ricevute stamane dall’ufficio anagrafe, al quale ho inviato tre e mail in una settimana per avere un appuntamento per la riemissione della carta d’identità scaduta, c’è tempo un mese per ottenere una risposta, e non si sa quanti mesi dopo sarà dato un appuntamento. Per non parlare delle tante telefonate alle quali nessuno risponde. In vista delle prossime scadenze elettorali, quanti cittadini, senza carta di identità e sprovvisti di altri documenti validi, non potranno votare? Non sarebbe meglio potenziare questo servizio? Grazie a lei e alla sua testata giornalistica per tenere sempre informati i lettori su tutto ciò che riguarda città e provincia.

Daniela".