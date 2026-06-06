martedì 09 giugno
Movida e diritto al riposo: una lettrice &quot;Sanremo non può diventare una città dove il silenzio vale di più&quot;
Movida e diritto al riposo: una lettrice "Sanremo non può diventare una città dove il silenzio vale di più"
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Al Direttore | 06 giugno 2026, 08:20

"Rifiuti abbandonati e problematiche ignorate, la gestione dei rifiuti a Sanremo ha raggiunto livelli impareggiabili": la segnalazione (Foto)

"Segnalazioni ripetute rimaste vane, email rifiutate dai gestori del servizio"

&quot;Rifiuti abbandonati e problematiche ignorate, la gestione dei rifiuti a Sanremo ha raggiunto livelli impareggiabili&quot;: la segnalazione (Foto)

"Sanremo non è mai stata così 'merdavigliosa'. La gestione dei rifiuti ha raggiunto livelli impareggiabili". Lo segnala una lettrice e abitante a Sanremo, L. P.

"Costose telecamere monodirezionate circondate da rifiuti abbandonati quotidianamente" - sottolinea - "Spazzatura spalmata per strada e lasciata tutta la notte a disposizione dei gabbiani che sono sempre più territoriali e presidiano la loro ecoisola, fonte di cibo quotidiano. Inoltre, aumentano i problemi legati alla presenza di topi e animali selvatici in zone abitate".

"Raccolte rumorose che interrompono il sonno sistematicamente da mesi, ogni giorno, emissioni continue di gas di scarico di camion a gasolio di Amaie che si moltiplicano esponenzialmente" - mette in evidenza - "Un incremento esponenziale di personale per fare fronte all'emergenza che crea una crescita continua dei costi di gestione e di amministrazione del servizio rifiuti. Segnalazioni ripetute sono rimaste vane, le problematiche sono state ignorate e le email rifiutate dai gestori del servizio. Non si può che migliorare".

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