"Rifiuti abbandonati e problematiche ignorate, la gestione dei rifiuti a Sanremo ha raggiunto livelli impareggiabili": la segnalazione (Foto)

"Sanremo non è mai stata così 'merdavigliosa'. La gestione dei rifiuti ha raggiunto livelli impareggiabili". Lo segnala una lettrice e abitante a Sanremo, L. P.

"Costose telecamere monodirezionate circondate da rifiuti abbandonati quotidianamente" - sottolinea - "Spazzatura spalmata per strada e lasciata tutta la notte a disposizione dei gabbiani che sono sempre più territoriali e presidiano la loro ecoisola, fonte di cibo quotidiano. Inoltre, aumentano i problemi legati alla presenza di topi e animali selvatici in zone abitate".

"Raccolte rumorose che interrompono il sonno sistematicamente da mesi, ogni giorno, emissioni continue di gas di scarico di camion a gasolio di Amaie che si moltiplicano esponenzialmente" - mette in evidenza - "Un incremento esponenziale di personale per fare fronte all'emergenza che crea una crescita continua dei costi di gestione e di amministrazione del servizio rifiuti. Segnalazioni ripetute sono rimaste vane, le problematiche sono state ignorate e le email rifiutate dai gestori del servizio. Non si può che migliorare".