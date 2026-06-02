Via Bezzecca tra fogna e degrado: la denuncia di un residente del centro di Sanremo

Gentile Direttore,

le scrivo per denunciare una situazione ormai insostenibile che si protrae da diversi giorni in una delle zone più centrali e frequentate della città. Mi riferisco a via Bezzecca, situata a pochi passi da piazza San Siro, via Corradi, via Matteotti e dal Casinò di Sanremo, nel cuore pulsante del centro cittadino.

Da quasi una settimana alcuni tubi vecchi e danneggiati stanno provocando la fuoriuscita di liquami e odori nauseabondi. L’aria è diventata irrespirabile, con un persistente odore di fogna che invade la strada e le abitazioni circostanti. Dalle tubature lesionate fuoriescono inoltre sostanze e liquidi che destano non poca preoccupazione tra residenti e commercianti.

La situazione sta creando notevoli disagi. Chi vive nella zona è costretto a tenere chiuse le finestre, mentre le attività commerciali lamentano evidenti difficoltà dovute alla presenza costante dei cattivi odori. Anche i pedoni che attraversano la via sono costretti, spesso, a cambiare percorso o a trattenere il respiro.

A questo si aggiunge lo stato della pavimentazione, ormai fortemente deteriorata. Buche, avvallamenti, crepe e sconnessioni rendono la strada poco sicura e contribuiscono a trasmettere un’immagine di incuria in una delle aree più rappresentative della città.

È difficile comprendere come una zona così centrale e strategica per il turismo e per il commercio possa essere lasciata in queste condizioni. Sanremo si presenta come una delle vetrine della Riviera e non può permettersi situazioni che rischiano di compromettere sia il decoro urbano sia la qualità della vita di chi vi abita e lavora.

La domanda che residenti e commercianti si pongono è semplice: per quanto tempo dovremo continuare a convivere con questa situazione?

Non si chiede un intervento programmato per il futuro, ma un’azione immediata che consenta di ripristinare condizioni di sicurezza, igiene e decoro. È necessario procedere quanto prima alla riparazione o sostituzione delle tubature danneggiate, alla bonifica e sanificazione dell’area interessata e al ripristino della pavimentazione.

Una zona centrale comporta certamente maggiore visibilità, ma anche una maggiore responsabilità da parte dell’amministrazione e dei soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici. Lasciare via Bezzecca in questo stato significa arrecare un danno all’immagine turistica di Sanremo, oltre che alla dignità di chi ogni giorno vive e lavora nel centro cittadino.

La invito pertanto a raccogliere questa segnalazione e a darle il necessario rilievo, nella speranza che possa contribuire a sollecitare un intervento rapido e risolutivo.

Un residente del centro di Sanremo