Oncologia di Sanremo, il grazie della famiglia Barberis ai medici e agli operatori che hanno accompagnato Marco nella malattia

La famiglia di Marco Barberis desidera esprimere un sentito ringraziamento al dottor Fabio Catalano e a tutto il Reparto di Oncologia di Sanremo per le cure prestate con gentilezza, competenza e grande professionalità a Marco.

Un ringraziamento particolare va inoltre a tutto il personale sanitario della rete locale di cure palliative e dell’Hospice di Sanremo per la straordinaria attenzione, cura e umanità riservate sia ai pazienti sia ai loro familiari. In particolare, la famiglia desidera ricordare la dottoressa Peralta, la dottoressa Violino e le infermiere del servizio domiciliare Deborah, Debora e Barbara.

Spesso il destino riserva prove difficili da affrontare e Marco ci ha lasciati dopo una lunghissima malattia. Le cure garantite dal Servizio Sanitario Nazionale hanno permesso di prolungarne la vita e di assicurargli, in questi anni, una buona qualità di vita.

Con profonda gratitudine vogliamo inoltre ricordare la dottoressa Zanardi della Clinica Oncologica Medica dell’Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS di Genova, che per tanti anni ha seguito Marco con dedizione e professionalità e per la quale lui nutriva una stima infinita.

Se involontariamente dovessimo dimenticare qualcuno, la nostra riconoscenza si estende a tutte le persone che dedicano la propria vita alla cura degli altri, impegnandosi ogni giorno per alleviare la sofferenza, prolungare la vita e garantire il funzionamento della nostra preziosissima sanità pubblica.

Ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Barberis Lorenzo

Barberis Elena

Roggeri Cristina