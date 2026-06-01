Sanremo: fontana di Corso Trento Trieste ancora senz'acqua: la segnalazione dei cittadini resta senza soluzione

Una cittadina segnala il mancato funzionamento della fontana pubblica situata in Corso Trento Trieste, evidenziando una situazione che, a suo dire, si protrae ormai da tempo senza che sia stata trovata una soluzione. Nella lettera inviata agli enti competenti, Valentina G. racconta di aver contattato Amaie Energia il 25 maggio per segnalare che dalla fontana non usciva più acqua, precisando che il problema era già presente da diverso tempo. Tre giorni dopo, il 28 maggio, ha ricevuto una risposta nella quale le veniva comunicato che la questione "non era di loro competenza".

La cittadina ha quindi deciso di rivolgersi anche all'Urp, che le ha risposto di aver inoltrato la segnalazione all'ufficio competente per i beni ambientali. Tuttavia, a oggi, non sarebbe ancora arrivato alcun riscontro ufficiale, mentre la fontana continua a rimanere inutilizzabile. "Spero che tale problema si possa risolvere in tempi brevi", scrive la cittadina, che auspica un rapido intervento da parte degli uffici preposti per ripristinare un servizio considerato utile per residenti e passanti.

La vicenda riporta l'attenzione sulla necessità di una gestione tempestiva delle segnalazioni riguardanti il decoro urbano e i servizi pubblici, soprattutto quando si tratta di strutture che rappresentano un punto di riferimento per la comunità.