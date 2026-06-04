Ventimiglia, cassonetti pieni sul lungomare: “Le isole ecologiche rallentano e molti abbandonano i rifiuti altrove”

"Vorrei portare all’attenzione sua e dei lettori un problema che sta affliggendo recentemente Ventimiglia: quello della gestione dei rifiuti. Da quando sono state installate le isole ecologiche in città, molti turisti e, purtroppo, anche numerosi ventimigliesi, preferiscono conferire la spazzatura nelle zone dove sono ancora presenti i vecchi cassonetti. Per utilizzare le nuove postazioni, infatti, è necessario munirsi della tessera sanitaria e attendere l’apertura dello sportello". Ci scrive così il nostro lettore Sandro, che prosegue: “Molti scelgono la strada più veloce e continuano a utilizzare i cassonetti tradizionali perché si fa prima”, osserva il lettore.

"Il risultato è che, soprattutto nella zona della passeggiata mare, uno dei luoghi più frequentati e rappresentativi della città, i contenitori si trovano spesso stracolmi di rifiuti di ogni genere. Non è certo un bel biglietto da visita per residenti e visitatori”, prosegue la segnalazione. “Oltre all’impatto visivo, bisogna fare i conti con i cattivi odori che si sprigionano dai cassonetti e che, con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, non potranno che aumentare”.

A corredo della lettera, il nostro lettore Sandro ha inviato una fotografia scattata nella mattinata odierna, che documenta una situazione di forte accumulo di rifiuti. Una segnalazione che punta a richiamare l’attenzione sulle criticità emerse dopo l’introduzione delle isole ecologiche e sulla necessità di individuare soluzioni efficaci per mantenere il decoro urbano in una delle aree più frequentate di Ventimiglia.