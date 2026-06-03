Sanremo, tra rifiuti e nuove Ecoisole: la lettera di una cittadina sulla crescente percezione di insicurezza

Egregio Direttore,

non manco mai di leggere le notizie su Sanremo News perchè è la mia finestra aperta sulla Città e leggo ora l'articolo "sull'emergenza rifiuti che, "forse per caso... o forse no" si manifesta in concomitanza con l"invasione" delle Ecoisole!

Mi preoccupa un po' la coincidenza, perchè sembrava che, con questa svolta epocale, l'annoso problema dei rifiuti avesse trovato la soluzione ideale, anche se gran parte della cittadinanza ha perso il sorriso, trovandole sotto casa o dovendo portare il sacchetto quotidiano fino alle più prossime che, in alcuni casi, proprio "prossime" non erano!

Vivo a Sanremo dal 1957 ed ero giovane, ma non ricordo che il conferimento dei rifiuti fosse un'emergenza mentre, ora che gli anni pesano un po', lo è diventata senza che ce ne accorgessimo! Come mai? Forse sarà colpa di qualche "buccia di banana" dimenticata qua e là o non conferita correttamente a provocare tutto questo scompiglio? Non credo, ma mi permetto di segnalare che, forse, il problema non sia il "conferimento" ma lo smaltimento, probabilmente ancora non adeguatamente organizzato.

Come cittadina però, mi preoccupa molto di più l'insicurezza che si percepisce, non a causa dei contenitori colmi di rifiuti o la vista delle monumentali "Ecoisole", ma il sottobosco di gente che sta trasformando la Città in un "campo di battaglia" con buona pace di chi pensa che il problema sia lo smaltimento dei rifiuti e non la "sicurezza" di chi vive a lavora con la percezione che non siano, anche, ma non principalmente, "i rifiuti" il problema da risolvere!

Buona giornata, Direttore, e buon lavoro a Lei e ai suoi Collaboratori.

Teresa Barazzetti.