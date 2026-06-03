“Un caso di buona sanità a Sanremo”: il ringraziamento di Maddalena Rossi ai medici e agli operatori che l’hanno curata

"Desidero condividere con la cittadinanza un caso di buona sanità di cui sono stata personalmente beneficiaria presso l’ospedale di Sanremo.

Avevo una brutta escrescenza sulla palpebra superiore destra, una lesione estesa e in una sede molto delicata. L’intervento non era semplice, ma il chirurgo plastico Manuel Baccari, assistito dall’infermiera Rosaria Katia Meli, estremamente gentile e rassicurante, ha impiegato circa 45 minuti per rimuoverla con grande professionalità. Il risultato è stato davvero straordinario: la palpebra è tornata normale e non è visibile alcuna cicatrice. Vorrei inoltre rivolgere un particolare plauso al dottor Rodolfo Brizio, anatomopatologo, che ha seguito il mio caso con scrupolo e dedizione, effettuando per diversi giorni esami supplementari per garantire la piena affidabilità del referto, che inizialmente non era affatto scontata.

A tutti loro va il mio sincero ringraziamento. All’ospedale di Sanremo possiamo contare su un ottimo servizio di Chirurgia Plastica e di Anatomia Patologica, fatto di competenza, attenzione e umanità.

Maddalena Rossi".