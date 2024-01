La Giraglia saluta Sanremo: la Città dei Fiori perde uno degli eventi più prestigiosi del Mediterraneo

La Giraglia, una delle regate più prestigiose del Mediterraneo, saluta Sanremo. Partirà da Genova. La Città dei Fiori perde un grande evento, capace di catalizzare l’attenzione del mondo velico di tutto il mondo e attrattivo per il turismo di alto livello.



La svolta è arrivata con il cambio di sponsor. Rolex si è fatta da parte lasciando spazio a Loro Piana, prestigioso marchio italiano del cachemire dal 2013 proprietà del colosso del lusso francese LVMH, e subito la nuova sponsorship ha optato per un netto cambio di rotta: si parte da Genova il 7 giugno. Sanremo è esclusa dal tracciato dopo 14 anni.

“La Loro Piana Giraglia 2024 includerà quattro giorni di regate costiere a Saint-Tropez, da sabato 8 a martedì 11 giugno, e la partenza della regata d’altura di 241 mn (Saint-Tropez – Giraglia – Genova) mercoledì 12 giugno” così si legge sul sito dell'organizzatore.

“Il nuovo sponsor ha preso l’organizzazione in corsa e hanno optato per un’organizzazione più snella - commenta Beppe Zaoli, presidente dello Yacht Club Sanremo - noi rimaniamo nell’organizzazione e c’è un progetto per portarla di nuovo a Sanremo. Il 5 febbraio avremo un riunione con Loro Piana”.

Intanto, però, il logo dello Yacht Club matuziano non compare sul sito ufficiale: c’è il francese, il corso, quello di Genova e i loghi di Regione Liguria e Comune di Genova. Di Sanremo nessuna traccia.

“Una decisione che mi trova spiazzato e amareggiato - aggiunge Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo del Comune di Sanremo - la città è sempre stata vicina al progetto Giraglia. È un fulmine a ciel sereno che nessuno di noi aspettava. C’è da augurarsi che la decisione si possa rivedere in seguito. Da Sanremo la Giraglia è partita anche quando altrove non si poteva gareggiare per via del Covid, l’abbiamo fatto con grandi sforzi anche da parte dell’amministrazione”.

La scelta di Loro Piana fa specie anche alla luce della vicinanza con Sanremo dimostrata nel 2019 quando, in occasione di una serata benefica, il patron Pier Luigi Loro Piana fu ospite della Canottieri Sanremo, proprio sul porto vecchio. Strette di mano e comunione di intenti che ora vengono del tutto ribaltate con un trasferimento a Genova che sa di clamoroso anche alla luce dei buoni rapporti tra l'azienda e la città.