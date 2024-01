Truffa del figlio che ha avuto un incidente: molti i tentativi ad anziani tra Dolceacqua e il comprensorio intemelio

Le istituzioni locali lanciano l’allarme in tutto il comprensorio intemelio (in particolare a Dolceacqua e Bordighera) per alcuni tentativi di truffa ai danni degli anziani.

In pratica si tratta del classico tentativo telefonico: alcuni si spacciano per Carabinieri, evidenziando che un parente stretto (solitamente un figlio) ha avuto un incidente. I truffatori, che utilizzano anche modi intimidatori, chiedono soldi per risolvere la questione del presunto incidente che, ovviamente non è mai accaduto.

Le istituzioni sollecitano tutti, in particolare gli anziani che sono quelli presi di mira, a non rispondere alle richieste e di non farsi intimorire da eventuali minacce. La cosa migliore è terminare il prima possibile la chiamata e avvertire il 112 o la stazione dei Carabinieri interessata.