A Sanremo le parole de “L'italiano” illuminano via Matteotti, Cristiano Minellono sarà ospite a Radio Onda Ligure

Il comune di Sanremo ha scelto di rendere omaggio a Toto Cutugno con l’istallazione di luminarie che riproducono il testo della canzone “L’italiano”, posizionate nella centralissima via Matteotti, davanti al Teatro Ariston. Un tributo al popolare artista scomparso lo scorso anno e alla canzone più celebre del suo repertorio, il cui successo partì proprio dal palco del Festival di Sanremo.

Cutugno, però, firmò solo la musica della canzone. Il testo è opera di Cristiano Minellono, uno parolieri più importanti della storia della musica italiana, con oltre 150 milioni di dischi venduti in carriera, che domani sarà ospite di Radio Onda Ligure per racconterà la storia di quella celebre canzone che divenne un successo in tutto il mondo.

Minellon, che ha firmato classici come “Soli” di Celentano, “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri e “Felicità” di Albano e Romina, interverrà domani alle 13 nel corso della trasmissione “Liguria in Onda” condotta da Maurilio Giordana, che sarà possibile seguire anche on line sul sito o scaricando la nuova app della radio.