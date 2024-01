Sanremo vuole cambiare volto ai nolo bici sulla ciclabile: “Gli attuali punti di noleggio hanno evidenti segni di degrado”

“Attualmente i punti di noleggio bici sono realizzati con strutture provvisorie in metallo e tela con evidenti segni di vetustà e degrado”. Non fa giri di parole la delibera di giunta dello scorso 29 dicembre nel descrivere le condizioni attuali dei punti di nolo bici sulla pista ciclabile.

L’amministrazione comunale sta valutando da qualche mese la proposta arrivata a Palazzo Bellevue da parte di un privato, la società ‘Riviera Bike Rental’ di Paolo Piccone, per una finanza di progetto finalizzata alla riqualificazione dell’offerta di noleggio sulla ciclopedonale.

La proposta vede la riconfigurazione dell’offerta del nolo bici in forma più strutturata e organizzata rispetto all’attuale che, come si legge sulla delibera di giunta, “è basata su iniziativa privata disaggregata costituita da punti di offerta nati in forma spontanea e caratterizzati da strutture precarie posizionate su aree date in regime di occupazione suolo”.

La ‘Riviera Bike Rental’ ha proposto la riqualificazione architettonica e urbana dei punti nolo con previsione del loro miglioramento funzionale, estetico, ambientale nonché delle strutture eseguito mediante la realizzazione di nuovi manufatti sostanzialmente modulari in struttura prefabbricata che tipologicamente rimangono dei chioschi, facilmente smontabili. Previsto anche un canone a favore del Comune.

A seguito della presentazione della proposta l’amministrazione ha invitato il promotore a individuare una diversa pianificazione dei siti rispetto a ora per ottimizzare i benefici e minimizzare gli ingombri volumetrici in sinergia con lo skyline della città. Richiesta anche la sostenibilità del progetto, gli obiettivi d’investimento, la progettazione di opere pubbliche nelle aree limitrofe e il rispetto della normativa vigente.

La giunta, quindi, ha dato assenso al proseguimento dell’istruttoria al fine di verificare la sussistenza dell’interesse pubblico nella proposta autorizzando il servizio incaricato a formulare le richieste di aggiornamento degli elaborati progettuali al fine di adeguarne il contenuto e gli elaborati e individuare un professionista qualificato alla verifica del PEF nelle diverse fasi della procedura.