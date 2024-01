Badalucco: una domenica dedicata agli amanti degli animali, tra la benedizione e un corteo in centro

Particolare giornata per gli amanti degli animali, domani a Badalucco. Il via al mattino, alle 10.30 alla chiesa di San Nicolò che domina l'abitato.

Nel corso della Santa Messa verrà fatta la benedizione del sale, delle castagne e degli animali. È una cerimonia particolare che risale alla civiltà contadina medievale. Si svolge in anticipo di tre giorni, la festa di Sant’Antonio (protettore degli animali), per utilizzare la domenica.

Il sale e le castagne erano la fonte di sostentamento dell'economia agricola e gli animali erano soprattutto mezzi di lavoro. Cavalli, asini, muli servivano per tirare l'aratro e trasporto di prodotti e persone. Ora si sono aggiunti tutti gli animali di compagnia che vivono nelle nostre case.

Dopo la messa il corteo di fedeli e animali percorrendo in processione le vie di Badalucco giungerà in piazza Matteotti. Qui dalle 15 in poi ci sarà un'esposizione degli animali che hanno partecipato al caratteristico evento. Sarà anche l'occasione per vendere galline e altri volatili da cortile utili per la produzione di uova e per riproduzione. Ma non mancheranno conigli, capre o muli, sebbene questi ora siano molto meno numerosi di un tempo. Sono stati sostituti dagli Ape Piaggio.