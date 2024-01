Nuova emergenza fitopatologica tra Bordighera, Seborga e Perinaldo: il "Cancro del Pino" minaccia il patrimonio arboreo locale

Nell'area pittoresca, compresa tra Bordighera, Seborga e Perinaldo, un'ombra minacciosa si estende sui Monti Carparo, Nero e Caggio. Una malattia devastante, conosciuta come il "Cancro del Pino", sta facendo strage dei nostri amati alberi, mettendo a rischio il prezioso patrimonio arboreo locale.

Il Cancro del Pino è causato dal microrganismo Cryphonectria parasitica, noto anche come cancro del castagno. Questo fungo colpisce principalmente i pini, provocando la formazione di cancri sul tronco, indebolendo gradualmente gli alberi e condannandoli alla morte inevitabile. L'infestazione si è concentrata in particolare sui Monti Carparo, Nero e Caggio, dove numerosi esemplari di pini stanno morendo a causa di questa malattia fitopatologica. La situazione è diventata un'emergenza fitopatologica che richiede un'azione tempestiva per salvaguardare il paesaggio e l'ecosistema locali.