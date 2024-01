Ventimiglia: con un workshop di teatro dal titolo ‘Elements’ il teatro entra al liceo Aprosio

Tra le tante iniziative e i laboratori organizzati nell’ambito dell’offerta formativa del liceo di Ventimiglia non poteva mancare il mondo dello spettacolo. Si è appena concluso con grande successo un workshop di teatro dal titolo 'Elements'. Protagonisti gli studenti iscritti al Laboratorio teatrale, curato dalle docenti Germana Gozzi e Anna Ramella.

"Il workshop si è posto come obiettivo - spiegano dalla scuola - quello di sviluppare creatività e libertà di movimento sul palcoscenico, andando ad indagare le diverse gestualità attraverso i quattro elementi naturali: acqua, terra, fuoco, e aria.

La ricerca è stata guidata da Emmanuel Edoror e Diletta Bruno attraverso esercizi specifici ispirati al teatro di improvvisazione e al teatro fisico.

I due artisti operano nel panorama internazionale come autori e coreografi".

Emmanuel Edoror: nato in Nigeria, si trasferisce in Germania nel 2004, dove entra per la prima volta a contatto col teatro grazie alla realtà di Cactus Junges Theater, un’organizzazione che offre diverse esperienze di teatro – da workshop a produzioni vere e proprie – a giovani dai 14 anni in su. Nel 2016 viene ammesso presso l’Università delle Arti Folkwang (Folkwang Universitaet der Kuenste), dove si laurea nel 2020. Lavora come performer e coreografo in diverse produzioni.

Diletta Bruno: nata in Italia, studia danza classica, contemporanea e jazz, ha diverse esperienze come performer in vari musical amatoriali. Dopo la laurea presso l’Università di Milano e un master in Music, Theatre, and Performance Studies in Olanda, si trasferisce in Germania dove intraprende una collaborazione con Cactus Junges Theater come assistente alla regia e prende parte a diversi workshop organizzati dall’ente tedesco. Attualmente scrive per il teatro e tiene workshop con studenti delle scuole superiori.