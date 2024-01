Vallecrosia, efficientamento energetico e messa in sicurezza: iniziati i lavori nella sala polivalente (Foto)

Sono iniziati i lavori per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza della sala polivalente del comune di Vallecrosia. Lo annunciano il sindaco Armando Biasi e il vicesindaco Marilena Piardi.

"Sono iniziati i lavori per efficientamento energetico e messa in sicurezza della sala polivalente di proprietà comunale. Un altro cantiere è iniziato, come promesso, nelle scorse settimane" - fanno sapere il primo cittadino e il suo vice - "Grazie ad un bando pubblico a cui abbiamo partecipato, ci sono stati affidati 70.000 euro per l'efficientamento di tutto il nostro patrimonio edilizio posto in centro città".

"La ditta esecutrice delle opere risulta essere azienda Cmr di Arma di Taggia. La durata prevista dei lavori è di 90 giorni" - sottolineano Biasi e Piardi - "Grazie al nostro impegno quotidiano Vallecrosia sarà sempre più moderna e sicura".