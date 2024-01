Sanremo: una panchina rossa al Mercato Annonario per dire un secco 'No' alla violenza sulle donne (Foto)

Una panchina rossa al Mercato Annonario per dire un secco ‘No’ alla violenza sulle donne. La panchina rossa è da tempo un simbolo per mantenere viva l’attenzione di tutti su un fenomeno che, purtroppo non accenna a stemperarsi.

I fatti legati alla violenza sulle donne si susseguono di giorno in giorno e, anche se servirebbero provvedimenti legislativi più ‘importanti’, l’aiuto di tutti a sensibilizzare l’opinione pubblica è sempre molto importante.

Al centro dell’Annonario un operatore ha deciso di sistemare la panchina, dove ha affisso le foto delle donne vittime di femminicidio ma anche alcuni cartelli con delle frasi eloquenti. Un bel messaggio per un luogo molto frequentato dai sanremesi.

Sotto la panchina anche alcune scarpe rosse, altro simbolo contro la violenza sulle donne. Chiunque può lasciare una scarpa o un paio purchè siano rosse, testimoniando la vicinanza all’iniziativa.