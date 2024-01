Sanremo: consegnate dal Comune a Rai Pubblicità le aree per le manifestazioni collaterali del Festival (Foto)

Sopralluogo e consegna delle aree, ieri mattina tra Comune e Rai Pubblicità insieme al Gruppo Eventi, per le piazze che saranno utilizzate per gli appuntamenti ‘esterni’ del Festival di Sanremo.

Alla presenza del Sindaco, Alberto Biancheri, dell’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e degli uffici comunali competenti, sono stati affidati piazza Colombo, piazza Borea D’Olmo, via Matteotti, Pian di Nave, piazzale Vesco e Santa Tecla.

I tecnici hanno eseguito una serie di verifiche e Rai Pubblicità ha preso in carico le zone. Le operazioni di montaggio sono iniziate con l’arrivo dei bilici che scaricheranno tutto il materiale. Il Comune ha anche avviato i lavori per il sostegno del sollettone, all’interno del parcheggio della Riviera Trasporti.

Intanto, nel pomeriggio di ieri si è svolto il primo comitato per l’ordine e la sicurezza, alla presenza delle forze dell’ordine, dell’Assessore al Turismo e dei vertici Asl. Arriveranno molti agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, in rinforzo a quelli locali, per garantire la massima copertura.

Saranno ovviamente allestiti i diversi ‘varchi’ per il passaggio tra via Matteotti e corso Garibaldi ma verrà anche allestita una sorta di pronto soccorso al Teatro Ariston, per garantire l’assistenza a tutti quelli che graviteranno attorno alla kermesse canora matuziana.