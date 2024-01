Legalità ed esperienze: serie di ospiti di caratura nazionale per parlarne in 'Legality Next Gen'

L’Amministrazione comunale di Riva Ligure punta alla legalità e il Sindaco, Giorgio Giuffra, dopo aver ricevuto un contributo da 7.000 euro per le minacce che gli sono piovute tempo fa sul capo, ha deciso di metterlo a disposizione della collettività.

Proprio per questo ha deciso di organizzare la manifestazione ‘Legality Next Gen’, che si svolgerà da giovedì 18 a sabato 20 gennaio. Il Comune ha organizzato l’appuntamento grazie alla collaborazione del ‘Gruppo Eventi’ guidato da Vincenzo Russolillo. “Ci auguriamo che nasca un’esperienza positiva e che i giovani possano portarsi a casa un momento che li faccia crescere nella legalità” ha detto il Sindaco Giuffra.

La manifestazione si svolgerà nella sala Consiliare del Comune, ma sarà anche trasmessa live sui canali social del Comune. Il primo giorno saranno ospiti don Maurizio Patriciello che duetterà con Pino Aprile, mentre venerdì toccherà al Procuratore Capo di Bari, Ciro Angelillis, il Pm di Catanzaro Anna Maria Frustaci e Roberto De Candia.

Sabato 20 è prevista una pièce teatrale ‘La stanza di Agnese’ con Sara Bevilacqua, nel ruolo di Agnese Borsellino. Alessandro Di Battista e Dario Vergassola, invece, dialogheranno con Roberto De Candia.

Saranno invitate le scuole della provincia, in modo da coinvolgere i giovani con una operazione fatta insieme a diversi amici di Vincenzo Russolillo, che hanno accettato con piacere e con il semplice rimborso del viaggio.

“E’ stata una sfida nata da una telefonata tra due persone che si conoscono da tempo – ha detto Vincenzo Russolillo - e, quando abbiamo pensato ad un lavoro di comunicazione per i giovani, abbiamo chiamato alcuni amici che hanno accettato con entusiasmo. Con Roberto De Candia e con Pino Aprile abbiamo detto che, per parlare di legalità ai giovani, dobbiamo farlo in modo semplice con un messaggio di ‘guida’ per il loro futuro”.

L’idea di Giorgio Giuffra e Vincenzo Russolillo è quella di riproporre la manifestazione annualmente oppure trasportarla anche in altre località. Non è escluso che dell'appuntamento se ne possa parlare anche nel corso di 'Casa Sanremo'. Le serate saranno anche trasmesse su un maxischermo all'ingresso del Comune.