Sanremo: venerdì prossimo nella sede del Cai matuziano l'incontro con lo scrittore Andrea Parodi

Venerdì sera alle 21 si terrà, presso la sede CAI di Sanremo, l’incontro con lo scrittore genovese Andrea Parodi.

In questa occasione, lo scrittore avrà l’occasione di presentare i suoi lavori che comprendono: guide per passeggiate, escursioni e alpinismo, itinerari sui sentieri della Liguria, sull’Alta Via dei Monti Liguri, nelle Alpi Liguri, Marittime, Cozie meridionali e nel gruppo del Monviso.

La presentazione sarà accompagnata da meravigliose immagini di paesaggi montuosi. L’ingresso è libero.