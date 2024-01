Festival di Sanremo 2024: il 23 gennaio il 'Click day' per comprare i biglietti, solo on line

Se ne potranno acquistare un massimo di due a testa e, per farlo, bisogna registrarsi sul sito (QUI) del Teatro Ariston. Si potrà pagare esclusivamente con carta di credito e il biglietto (digitale) sarà inviato all’indirizzo mail indicato.

I portatori di disabilità motoria potranno invece acquistare i ticket attraverso una sezione dedicata del sito.

Per le prime quattro serate i biglietti singoli di Platea costano 200 euro e 730 per la finale. Per la Galleria si parte da 110 euro per le prime quattro e 360 per la finale.